Un joven fue hallado en estado de vulnerabilidad y aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, en la tercera etapa de Los Portales, en la ciudad de Ica. El hallazgo fue realizado por vecinos del área, quienes al percatarse de su estado intentaron reanimarlo, pero no obtuvieron respuesta. Presentaba claros signos de intoxicación, lo que llevó a los residentes a sospechar que podría haber sido víctima de un “pepeo” o dopaje.

Estado vulnerable

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, el joven había sido despojado de sus pertenencias personales, incluyendo su celular, dinero y otros objetos de valor, dejándolo tirado en un estado vulnerable. La situación fue rápidamente reportada a las autoridades locales, y tanto el Serenazgo como la Policía Nacional llegaron al lugar para brindar auxilio al joven.

Los agentes procedieron a realizar la intervención correspondiente y aseguraron que el joven fuera trasladado a un centro médico para recibir atención adecuada. En este momento, se desconoce la identidad del afectado, así como la sustancia exacta que pudo haber consumido.

