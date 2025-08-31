Un joven fue encontrado en completo estado de inconsciencia la mañana de ayer en la zona de Alto Comatrana (Ica), en circunstancias que hacen presumir que habría sido víctima de “pepeo”.

Estado vulnerable

Según testigos, el varón no portaba celular, dinero, documentos personales ni pertenencias de valor. Solo llevaba un brazalete en la muñeca, aparentemente colocado al ingresar a una discoteca, lo que hace suponer que habría asistido a un local nocturno antes del hecho.

El joven fue auxiliado por vecinos del lugar, quienes dieron aviso al serenazgo provincial, quienes llegaron a brindar auxilio al joven y ponerlo a buen recaudo.

Vecinos de la zona exigen a la Policía Nacional se investigue, ya que no es la primera vez que dejan abandonados a ciudadanos en la vía pública en el sector, tras robarle todas sus pertenencias.

