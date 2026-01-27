La región Ica volvió a consolidarse como referente indiscutible del pisco peruano tras obtener un total de 20 medallas en el XXVI Concurso Nacional del Pisco, uno de los certámenes más importantes del país para este emblemático destilado. El histórico resultado incluye 18 medallas de oro y 2 grandes medallas de oro.

Producción pisquera

El desempeño de las bodegas iqueñas fue destacado por autoridades y especialistas del sector, al evidenciar el alto nivel de calidad, técnica y tradición que caracteriza al pisco producido en esta zona del país. Los premios obtenidos reflejan años de trabajo, experiencia y dedicación de productores que han sabido mantener viva una herencia cultural transmitida de generación en generación.

El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, expresó su satisfacción por el logro alcanzado y resaltó el valor simbólico del reconocimiento. Señaló que este resultado no solo representa una victoria en cifras, sino la confirmación de que Ica continúa siendo la cuna y el corazón del mejor pisco del Perú, gracias al esfuerzo constante de sus productores.

La destacada participación iqueña es atribuida al compromiso de las bodegas locales, que apuestan por procesos cuidadosos desde el cultivo de la vid hasta la destilación, preservando los estándares que exige una bebida de denominación de origen. Además, el respaldo técnico y la evaluación especializada del CITE Agroindustrial fueron clave para garantizar la calidad de los productos presentados al certamen.

