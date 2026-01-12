Un nuevo caso de presunto “pepeo” fue reportado durante el último fin de semana en la provincia de Ica, esta vez en el balneario de Huacachina, donde la Policía atendió a un joven de aproximadamente 30 años que fue encontrado inconsciente y tendido sobre el pavimento.

Estado vulnerable

El hecho ocurrió en una zona concurrida del balneario, donde transeúntes alertaron a las autoridades tras observar al hombre tirado. Al llegar al lugar, los agentes constataron que el joven no reaccionaba y presentaba signos de haber ingerido alguna sustancia tóxica, la cual lo mantenía completamente dopado.

Según la información preliminar, la víctima habría sido despojada de su teléfono celular y de todas sus pertenencias, lo que refuerza la hipótesis de un robo bajo la modalidad conocida como “pepeo”.

El joven fue auxiliado por la Policía y trasladado para recibir atención médica.

