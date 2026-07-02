La muerte de un joven de 21 años ocurrida en el distrito de Parcona (Ica), es materia de investigación por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público. El caso ha generado conmoción entre familiares y vecinos debido a las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo y a las versiones que apuntan a un presunto consumo de una bebida artesanal conocida como “Racumín” (potente bebida elaborada con alcohol metílico).

Deceso en la vía pública

La víctima fue identificada como Eduardo Moisés Huamán Fernández, quien residía en la avenida París, en el distrito de La Tinguiña. Su cuerpo fue hallado en la calle José Gálvez de Parcona, donde permaneció varias horas tendido sobre el pavimento antes de que se confirmara su fallecimiento.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, el joven habría sido visto desde aproximadamente las 2 de la tarde de ayer aparentemente bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, al caer la noche, transeúntes advirtieron que ya no presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes. La fiscal de turno, Sara Torres Zúñiga, dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue para la realización de la necropsia de ley.

Familiares de la víctima expresaron su dolor y cuestionaron la presunta falta de atención oportuna. Su madre, Cinthya Fernández, manifestó que su hijo pudo haber recibido ayuda cuando aún permanecía con vida, versión que forma parte de los hechos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.

Entre las hipótesis que manejan testigos figura una posible intoxicación alcohólica aguda tras el consumo de la bebida conocida como “Racumín”, término con el que se identifica popularmente a mezclas elaboradas con alcohol de procedencia informal. Algunas personas también señalaron que el joven frecuentaba establecimientos clandestinos de expendio de alcohol en la zona. Denunciaron que los denominados “chupodromitos”, operan sin ningún control en el distrito de Parcona, causando daño a la salud pública.

No obstante, otra versión recogida por los investigadores sostiene que la víctima habría sufrido lesiones durante una presunta pelea antes de su muerte.

El caso ha reavivado las preocupaciones de vecinos de Parcona respecto a la presencia de bares informales y la venta de bebidas alcohólicas de alto riesgo. Pobladores consultados pidieron una mayor fiscalización de estos establecimientos y exigieron que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO