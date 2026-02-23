En los últimos días se han reportado varios casos de personas encontradas inconscientes en la vía pública en varios distrito de la provincia de Ica, lo que ha generado preocupación entre vecinos ante la posibilidad de nuevos episodios vinculados al uso de sustancias tóxicas para facilitar robos.

Les roban todo

Uno de los casos fue alertado en los exteriores de la pollería “El Dulce Ayacuchano”, en el distrito de La Tinguiña, donde un joven fue hallado tendido en el suelo. Según testigos, la persona habría sido víctima de robo, ya que no tenía su celular ni otras pertenencias.

“Esta persona se encuentra en estos momentos tendida en los exteriores de la pollería. Le robaron su celular y pertenencias”, señalaron vecinos que difundieron imágenes en redes sociales con el objetivo de que sus familiares puedan reconocerlo y brindarle apoyo.

En otro hecho similar, se informó sobre un joven que habría sido “pepeado” también en La Tinguiña. De acuerdo con versiones difundidas en redes, el afectado fue encontrado en estado de inconsciencia y sin sus objetos personales.

Asimismo, se reportó que otra persona fue hallada a media cuadra de la plaza de Pachacútec, frente a la discoteca Alexa. Testigos indicaron que el individuo habría sido víctima de robo y se quedó dormido en plena vía pública.

