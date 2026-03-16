La mañana del último domingo 15 de marzo estuvo marcada por el sorpresivo hallazgo de personas totalmente inconscientes en diferentes puntos de la ciudad de Ica, generando alarma entre vecinos y transeúntes.

Dopaje delictivo

Personal de Serenazgo acudió a atender a los afectados y coordinar su traslado para recibir atención médica. Uno de los casos se registró en la zona conocida como la “curva peligrosa”, en el distrito de Santiago, donde un hombre fue encontrado tendido a un costado de la Panamericana Sur sin signos aparentes de reacción.

De manera paralela, otro joven fue hallado en estado de inconsciencia en la cuarta cuadra de la avenida San Martín, en pleno centro de la ciudad, lo que motivó el llamado a la ciudadanía para ayudar a identificarlo y ubicar a sus familiares.

De acuerdo con versiones preliminares, estos incidentes podrían estar relacionados con la acción de las denominadas “peperas” o falsos taxistas que dopan a sus víctimas para sustraerles sus pertenencias y abandonarlas posteriormente. Las autoridades fueron alertadas para iniciar las investigaciones y reforzar la seguridad en la zona.

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