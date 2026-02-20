En medio de intensas lluvias y huaicos que afectan varios sectores de la región, un hombre logró llegar hasta la posta de Pampahuasi, en el distrito de Yauca del Rosario, para pedir ayuda urgente para su esposa, quien se encontraba a punto de dar a luz y necesitaba ser trasladada desde la zona de Andaymarca, en Huancavelica, hacia la ciudad de Ica.

Lluvias intensas

La emergencia ocurrió en un contexto de vías bloqueadas por deslizamientos y crecidas de quebradas, lo que dificultó el acceso vehicular y obligó a realizar coordinaciones durante la noche y la madrugada para garantizar la atención oportuna de las gestantes afectadas.

La Dirección Regional de Salud de Ica informó que activó protocolos de emergencia a través del Programa Materno Neonatal, el área de Referencias y Contrarreferencias y el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), con el objetivo de asegurar el monitoreo y traslado de dos mujeres embarazadas que habían quedado varadas debido a las precipitaciones.

Se trata de las gestantes identificadas con las iniciales J.M.R., con 40 semanas de embarazo, y D.P.Q.M., con 36 semanas de gestación, ambas residentes en la ciudad de Ica, quienes quedaron aisladas en el sector de Pampahuasi tras el incremento del caudal y la caída de huaicos en la zona.

Según el reporte oficial, desde que se tomó conocimiento del caso se realizaron coordinaciones permanentes para priorizar la atención médica, considerando el estado avanzado de gestación de una de las pacientes. Personal de salud efectuó el monitoreo continuo y organizó el traslado seguro hacia un establecimiento de mayor capacidad resolutiva para su evaluación especializada.

La intervención se produjo en un escenario de emergencia regional, con carreteras afectadas y tránsito restringido en distintos puntos de la provincia, lo que obligó a articular esfuerzos para evitar complicaciones maternas y neonatales.

Las autoridades sanitarias reiteraron que, ante cualquier situación de riesgo, la población puede comunicarse con el SAMU Ica al número 982 160 160 para solicitar atención inmediata, especialmente en casos que involucren a gestantes, niños y adultos mayores.

