El ciudadano de iniciales P.M. de 41 años ha denunciado ser víctima del presunto delito de estafa, por parte de dos jóvenes, quienes hasta la fecha no le pagan los 1500 soles que transfirió a una cuenta bancaria.

Denuncia policial

El hombre denunció a Daniela Vásquez Lartiga (22), con quien entabló una comunicación por Facebook y le pidió prestado S/1500 para el pago de un trabajo de construcción, él incauto ciudadano realizó la transferencia bancaria a una cuenta de Fernando Maraví Legua.

“Me dijo que tenía que pagarle al señor de la obra y que le presté, me insistía tanto que accedí, la primer transferencia del 03 de agosto fue por S/1500, pero por error del sistema el dinero se devolvió a mi cuenta, luego ella me decía que la había engañado y que si no le transfería el dinero me iba a hacer escándalo en mi trabajo, iba a tener problemas y me amenazaba, soy un paciente con tratamiento de salud mental y me dio una crisis de ansiedad, por ello le deposité el 05 de gasto nuevamente S/1500 y me dijo que vaya a su casa para que me entregué el dinero en físico, pero luego me bloqueó de las redes, además he descubierto que Fernando Maraví es su novio, también que ya ha estafado antes”, declaró y añadió que ambas personas debieron acudir el 11 de agosto ante la Policía Nacional para rendir su declaración, sin embargo no se han presentado.

VIDEO RECOMENDADO