El Hospital Santa María del Socorro informó que, entre enero y agosto de 2026, el servicio de Diagnóstico por Imágenes realizó un total de 1,527 tomografías, además de miles de atenciones en los servicios de Rayos X y ecografía.

Atención profesional

Del total de tomografías realizadas, 531 correspondieron al Servicio de Emergencia, 424 a Hospitalización y 572 a Consultorios Externos, de acuerdo con el reporte de atenciones del nosocomio.

Asimismo, durante los primeros ocho meses del año se efectuaron 5,056 tomas de Rayos X y 4,607 ecografías de diversas partes del cuerpo. En conjunto, el servicio registró 11,190 atenciones durante este periodo.

Ante versiones que señalaban que el equipo de tomografía del hospital se encontraría inoperativo, la directora del Hospital Santa María del Socorro, Dra. Sandra Hun Sante, descartó dicha información.

La directora aseguró que el tomógrafo ha continuado funcionando y se encuentra disponible para los pacientes que requieren este tipo de examen.

“El equipo de tomografía no ha dejado de funcionar, siempre ha estado a disposición del paciente que lo requiera. Contamos con buenos profesionales en el servicio”, afirmó.

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