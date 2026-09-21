Después de 15 años de ausencia, el tradicional Festival Internacional de la Sirena de Huacachina volvió a celebrarse en el Oasis de América, con una jornada central que tuvo como principal atractivo la representación de la legendaria historia de la sirena, desarrollada el sábado 19 de setiembre.

Tradición en el oasis

La escenificación se realizó en las dunas de Huacachina y permitió recrear la conocida leyenda vinculada al origen y la identidad cultural del oasis. En medio del escenario natural del desierto, se narró la historia para luego dar paso a uno de los momentos más esperados de la jornada.

La protagonista de esta edición fue Anne Thorsen Vela, exreina de la Vendimia de Ica, quien fue presentada oficialmente como la Sirena de Huacachina 2026. Tras la representación de la leyenda, la soberana fue trasladada en un majestuoso bote hasta la orilla del oasis, ante la presencia de visitantes y público asistente.

El regreso de esta celebración busca recuperar una tradición vinculada a la promoción turística y cultural de Huacachina, incorporando actividades artísticas, gastronómicas y musicales durante varios días.

El director regional de Turismo de Ica, Gustavo Huerta, explicó que, el festival se desarrolló del 17 al 19 de setiembre, con una programación que incluyó actividades dirigidas a residentes y visitantes.

Entre ellas se desarrollaron un concurso de cóctel creativo, la Feria de Dulces Tradicionales de Ica, una exhibición de arte en vivo y el concurso gastronómico “Sabor a Huacachina”.

La programación también contempló “Rock en las Dunas”, con la participación de bandas musicales, además de actividades culturales y artísticas en diferentes espacios del oasis.

Para la jornada central del 19 de setiembre se programaron un show infantil, la participación de personajes ilustres y una presentación de la Orquesta Sinfónica de Ica, antes de la escenificación de la leyenda de la Sirena de Huacachina.

El cierre de las actividades incluyó una Fiesta de Gala en honor a la Sirena, organizada por el Patronato de Ica, en el Hotel Mossone.

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