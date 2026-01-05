Familiares identificaron al conductor que perdió la vida en el violento accidente de tránsito registrado en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector de Villacurí, en el distrito de Salas. Se trata de Fernando Joel Cornejo Talledo, de 32 años, natural de Lima.

Muerte violenta

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 11:30 a. m., cuando dos camiones colisionaron por causas que aún son materia de investigación. El impacto dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos.

Según la información preliminar, uno de los vehículos involucrados transportaba cajas de la empresa Farmagro. Se trata de un camión Isuzu de color blanco gris, con placa de rodaje BKR-730, registrado a nombre de Garamendi Business SAC. Su conductor, Cornejo Talledo, perdió la vida de manera instantánea debido a la violencia del impacto, que destruyó la parte delantera de la unidad.

El segundo vehículo implicado fue un camión Hyundai de color blanco y azul celeste, con placa D0H-827, perteneciente a la empresa Proyectos e Inversiones Amalia SAC, el cual fue impactado en la parte posterior. Los ocupantes de esta unidad resultaron heridos y fueron auxiliados en el lugar.

