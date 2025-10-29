En un ambiente de entusiasmo y sana competencia, la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe se alzó como flamante campeona de la “Copa Tumi 2025”, certamen deportivo que reunió a diversas instituciones educativas del distrito de Salas Guadalupe.

Encuentro deportivo

El evento, organizado con éxito por la Subgerencia de Cultura, Educación y Deporte en coordinación con la Unidad de Biblioteca Municipal de Salas, tuvo como objetivo fomentar la práctica deportiva y la integración estudiantil en la comunidad educativa local.

La gran final enfrentó a los equipos de Nuestra Señora de Guadalupe y Juan Pablo Fernandini, en un emocionante encuentro que destacó por el talento, la disciplina y el espíritu deportivo de los jóvenes participantes. Tras una vibrante definición, el equipo guadalupano se consagró campeón del torneo.

Como premio principal, los campeones recibieron el uso de las instalaciones del Salón de Eventos del Club El Tumi, en reconocimiento a su esfuerzo, trabajo en equipo y compromiso con el deporte escolar.

VIDEO RECOMENDADO