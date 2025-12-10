El distrito de Pachacútec, en Ica, celebró el II Festival de la Princesa Chumbillalla, como parte de la clausura de la Semana Turística. El evento reunió a autoridades, vecinos y artistas en una jornada llena de tradición y representaciones culturales.

Identidad local

Durante el festival, Deisy Medrano Huasasquiche representó a la Princesa Chumbillalla, mientras que la figura del Inca Pachacútec fue interpretada por Gustavo Huerta, director regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica. Ambos destacaron con trajes alegóricos que evocan la riqueza del legado andino y la historia ancestral de la región.

La ceremonia incluyó la representación de la leyenda de la Achirana del Inca, un canal histórico cuya construcción, según la tradición, fue un acto de amor del Inca Pachacútec hacia la princesa Chumbillalla, quien inspiró la creación de este sistema que hasta hoy sigue siendo vital para el valle de Ica.

El festival también presentó danzas típicas, como el zapateo de negritos, y otras actividades que reflejan la diversidad cultural del distrito. Entre los invitados estuvieron la alcaldesa del distrito de Santiago, Ana Ascencio Ccencho de Farfán, y el alcalde de Pachacútec, Luis Renán Huarcaya Alvites, quienes participaron activamente en la jornada realizada en la plaza temática de Pachacútec.

En declaraciones durante el evento, Gustavo Huerta destacó la importancia del festival para rescatar la tradición y la leyenda, así como para generar un impulso económico local mediante la afluencia de visitantes a restaurantes y comercios. También resaltó la necesidad de desarrollar infraestructura turística que complemente la promoción cultural.

