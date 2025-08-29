El Gobierno Regional de Ica continúa avanzando en los procesos de ordenamiento territorial, con el objetivo de mejorar la gestión pública y garantizar una distribución más eficiente de servicios básicos en la región. Esta semana, representantes del área técnica del GORE Ica participaron en una reunión clave para tratar la delimitación de zonas y la posible creación de nuevos distritos.

Crecimiento poblacional

Uno de los principales temas abordados fue el avance en los procesos para la creación de los distritos de San Joaquín y San Miguel, zonas que buscan alcanzar autonomía administrativa. La medida responde a demandas locales de mayor representatividad y descentralización, en un contexto donde el crecimiento poblacional y territorial exige nuevas estructuras de gestión.

El encuentro contó con la presencia del congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza y su equipo asesor, quienes recibieron detalles técnicos sobre los proyectos, respaldados por criterios demográficos, sociales y de planificación.

Además, se discutieron procesos de demarcación interdepartamental aún en trámite, los cuales, una vez finalizados, permitirán una delimitación más clara de las competencias territoriales del gobierno regional. Esto facilitará la ejecución de obras y proyectos, además de evitar conflictos de jurisdicción con regiones vecinas.

