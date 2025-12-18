El Gobierno Regional de Ica, a través de Procompite Región Ica, entregó tanques de acero inoxidable con capacidades de 5,000 y 3,000 litros a la empresa Agroindustrias Tres Generaciones S.A.C., ubicada en el distrito de Subtanjalla, como parte de un plan de mejora orientado al fortalecimiento de la producción de mostos y pisco.

Mejor competitividad

Este equipamiento permitirá optimizar las condiciones de producción, ampliar la capacidad de almacenamiento y garantizar el cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad, contribuyendo así a mejorar la competitividad de la empresa en el mercado regional.

Desde el Gobierno Regional de Ica destacan que esta acción forma parte de una serie de iniciativas dirigidas a respaldar emprendimientos productivos que generan empleo y valor agregado, fortaleciendo la actividad pisquera, un sector tradicional de gran importancia para la economía local.

