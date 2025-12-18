entregó tanques de acero inoxidable con capacidades de 5,000 y 3,000 litros a la empresa Agroindustrias Tres Generaciones S.A.C., ubicada en el distrito de Subtanjalla, como parte de un plan de mejora orientado al fortalecimiento de la

Mejor competitividad

Este equipamiento permitirá optimizar las condiciones de producción, ampliar la capacidad de almacenamiento y garantizar el cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad, contribuyendo así a mejorar la competitividad de la empresa en el mercado regional.

Desde el Gobierno Regional de Ica destacan que esta acción forma parte de una serie de iniciativas dirigidas a respaldar emprendimientos productivos que generan empleo y valor agregado, fortaleciendo la actividad pisquera, un sector tradicional de gran importancia para la economía local.

