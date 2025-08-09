La Municipalidad Distrital de Salas, a través de la oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA), continúa fortaleciendo su compromiso con el bienestar emocional y social de la juventud.

Orientación psicológica

En esta ocasión, se realizaron dos talleres psicoeducativos en la Institución Educativa N° 22333 Juan José Bernales, dirigidos a estudiantes del turno tarde.

El primero de los talleres, titulado “Stop Bullying”, estuvo orientado a los alumnos del 1º grado de secundaria “A” y tuvo como propósito promover una convivencia escolar sana, prevenir situaciones de acoso y fomentar una cultura de respeto y empatía entre los estudiantes.

El segundo taller, “Construyendo un presente libre de drogas”, fue dirigido a los estudiantes del 3º grado de secundaria “D”. Durante la actividad, se brindó información clara y herramientas de prevención frente al consumo de sustancias nocivas, promoviendo estilos de vida saludables.

Además de las sesiones educativas, la oficina de DEMUNA dio a conocer los diversos servicios que ofrece en materia de protección de derechos, orientación psicológica y asesoramiento familiar, reforzando el mensaje de que tanto los adolescentes como sus familias cuentan con apoyo institucional especializado.

