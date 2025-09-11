En conmemoración del “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”, EsSalud Ica refuerza la salud mental en la comunidad a través de charlas educativas que se desarrollan en los Centros de Atención Primaria (CAP).

Estas actividades, organizadas por la Oficina de Coordinación de Prestaciones y apoyadas por la Estrategia de Salud Mental, están dirigidas a los asegurados, con el objetivo de proporcionar herramientas prácticas para prevenir y manejar condiciones como la ansiedad y la depresión.

El programa busca promover la atención temprana y el cuidado emocional, pilares fundamentales para el bienestar integral de la población, especialmente en un contexto donde los trastornos mentales representan un reto creciente.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó la labor del personal de salud involucrado en las charlas y resaltó la importancia de estas iniciativas para fomentar estilos de vida saludables y mejorar la calidad de vida de los asegurados.

