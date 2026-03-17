El inicio del año escolar 2026 en la región Ica estuvo marcado por la apertura oficial de la institución educativa N.º 22334 “Las Palmeras”, ubicada en el sector de Santa Cruz de Villacurí, en el distrito de Salas Guadalupe (Ica).

Educación de calidad

La ceremonia, que reunió a funcionarios regionales, docentes, estudiantes y representantes de la comunidad, simboliza la apuesta por la modernización de la infraestructura educativa y la mejora de la calidad de la enseñanza en zonas rurales y periurbanas de la región.

La nueva sede permitirá que más de 100 estudiantes de nivel primaria retornen a clases en ambientes modernos, seguros y totalmente equipados. La obra educativa forma parte del Buen Inicio del Año Escolar 2026, que este año contempla la asistencia de más de 285 mil estudiantes en toda la región Ica, consolidando la educación como prioridad en la planificación regional.

La infraestructura de “Las Palmeras” ha sido diseñada para ofrecer un entorno integral de aprendizaje. Cuenta con cuatro aulas amplias y completamente equipadas, cocina y almacén destinados a los programas de alimentación escolar, áreas administrativas y sala de docentes, así como sistema de cámaras de seguridad que garantiza un entorno seguro para los alumnos. Además, se incorporaron espacios deportivos y áreas de recreación para fomentar el desarrollo físico y social de los estudiantes.

Durante la ceremonia, estuvieron presentes autoridades como el vicegobernador regional, Washington Sotelo; el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Juan Navarro Panto; el director regional de Educación, Julio Motta; y la directora del centro educativo, Magali Palomino Rupire, quien destacó la transformación de la zona: “Donde hoy vemos modernidad, antes solo había una pampa. Este cambio refleja el compromiso del Gobierno Regional de Ica con la educación y el desarrollo de nuestros niños”, señaló.

La directora también agradeció la colaboración del sector privado en la implementación de programas de movilidad escolar, que permitirán facilitar el traslado seguro de los estudiantes hacia la institución. Asimismo, enfatizó que la infraestructura fue pensada para promover no solo la enseñanza académica, sino también el bienestar integral de los alumnos.

Según las estadísticas del sector educación en la región Ica, la matrícula escolar en el presente año se distribuye de la siguiente manera: más de 260 mil estudiantes en Educación Básica Regular (niveles inicial, primaria y secundaria), cerca de 5 mil en Educación Básica Alternativa (EBA), 891 alumnos en Educación Básica Especial (EBE), aproximadamente 6 mil matriculados en Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) y alrededor de 12 mil estudiantes en instituciones de educación superior.

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