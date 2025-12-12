La Municipalidad Provincial de Ica anunció que este lunes 15 de diciembre, a las 6:00 p. m., se realizará la inauguración de los trabajos de mantenimiento y remodelación de las piletas y áreas anexas de la Plaza de Armas, uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad.

Tradicional encendido

El alcalde Carlos Reyes Roque, junto a regidores y funcionarios municipales, encabezará la ceremonia en la que se presentarán los cambios ejecutados en la plaza mayor, intervenida con el objetivo de mejorar su infraestructura y apariencia en vísperas de fin de año.

Además de la inauguración, la municipalidad tiene previsto realizar el tradicional encendido del árbol navideño, actividad que cada año congrega a numerosas familias y marca el inicio de la temporada festiva en la ciudad.

VIDEO RECOMENDADO