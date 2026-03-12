Un cargamento de 173 kilos de explosivos que era trasladado de manera ilegal fue incautado durante una intervención policial realizada en una empresa de encomiendas en el distrito de Subtanjalla, en la provincia de Ica. El material, que no contaba con la documentación obligatoria para su transporte, fue detectado durante una acción de control desarrollada por autoridades policiales y aduaneras.

Peligroso contenido

La intervención estuvo a cargo de agentes del Área de Policía Fiscal (AREPOLFIS) de Ica, quienes actuaron en coordinación con personal de SUNAT–Aduanas. El operativo se realizó en el local de la empresa “Shalom”, donde se identificó un cargamento sospechoso que había sido enviado desde la ciudad de Huarmey, en la región Áncash.

Durante la inspección de los paquetes, los agentes hallaron cinco cajas que contenían material explosivo. Tras la revisión se confirmó la presencia de 1,216 cartuchos de explosivo tipo emulsión encartuchada de la marca Famesa, modelo Emulnor 5000, así como 1,200 sistemas de iniciación convencional conocidos como Carmex, los cuales incluyen mecha de seguridad, detonadores y conectores.

De acuerdo con la información preliminar, el material estaba siendo transportado sin contar con las guías de tránsito exigidas por la Ley N.º 30299 y su reglamento, documento indispensable para el traslado legal de explosivos en el país. Además, el envío se realizaba bajo la modalidad de encomienda y sin las condiciones de seguridad necesarias para el manejo de este tipo de sustancias.

Las autoridades señalaron que la falta de documentación y el tipo de traslado representaban un riesgo considerable para la seguridad pública. Asimismo, indicaron que este tipo de material podría estar destinado a actividades ilícitas, entre ellas la minería ilegal o incluso delitos vinculados a bandas criminales (extorsión).

Las autoridades también advirtieron que el material no solo carecía de autorización para su traslado, sino que además estaba siendo transportado sin las medidas adecuadas para su manipulación, lo que incrementaba el riesgo durante su movilización.

El caso fue puesto en conocimiento de la Segunda Fiscalía Penal de Ica, que se encargará de dirigir las investigaciones por el presunto delito de tenencia ilegal de explosivos y determinar responsabilidades en torno al envío y destino del cargamento.

VIDEO RECOMENDADO