Un operativo realizado ayer por la mañana en el mercado Arenales terminó con la clausura temporal por 30 días del puesto de venta de carnes “Daniela Premium”, tras detectarse irregularidades en la inocuidad y procedencia de los productos cárnicos.

Operativo municipal

La intervención estuvo a cargo de la Municipalidad Provincial de Ica, mediante la Gerencia de Desarrollo Económico, la Subgerencia de Desarrollo Económico Local, la Subgerencia de Policía Municipal, Serenazgo y la Subgerencia de Salubridad.

Según informó el subgerente de Desarrollo Económico Local, Lic. Jorge Angulo, durante la inspección se detectaron 10 kilos con 110 gramos de carne sin la documentación que acredite su procedencia, como exige el camal municipal. Ante esta falta, se ejecutó el decomiso y retención del producto.

“La Subgerencia de Salubridad ha identificado acciones y elementos no inocuos que motivan esta clausura. Por nuestro lado, encontramos carne que no contaba con acreditación ni certificación de origen. No se ha validado su salida del camal municipal y el puesto no registra control de carnes desde hace más de un mes”, precisó Angulo.

El funcionario detalló que la carne decomisada será trasladada al camal municipal, donde el comerciante deberá demostrar su titularidad y procedencia dentro de un plazo establecido para que sea devuelto. De no hacerlo, el producto será incinerado.

Angulo también adelantó que los operativos serán reforzados en las próximas semanas.“Se intensificarán estos trabajos de control de carnes, más aún en vísperas de Navidad y Año Nuevo, para garantizar que el consumo de carne cumpla con las condiciones sanitarias necesarias para la población iqueña”, afirmó.

