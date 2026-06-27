La región Ica oficializó a sus cuatro diputados para el periodo legislativo 2026–2031, tras la entrega de credenciales realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Mady Verónica Yonz Núñez, Carlos Alberto Zegarra Sánchez, José Yataco Torrealva y Lila Prado Vallejos recibieron su acreditación en ceremonia oficial.

Credencial oficial

El acto fue encabezado por el presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, con la participación de autoridades de los organismos electorales. La entrega de credenciales se realizó conforme al acta oficial de proclamación de resultados, que confirma a los 130 diputados que integrarán el nuevo Congreso Bicameral del país. El proceso marca el cierre formal de la etapa electoral a nivel nacional.

Durante su intervención, Burneo destacó que las credenciales representan la confianza ciudadana expresada en las urnas. “Ahora les corresponde asumir la alta responsabilidad de representar a la ciudadanía con integridad, vocación de servicio y respeto al Estado de derecho”, señaló. Además, remarcó la importancia del compromiso democrático de las nuevas autoridades.

El titular del JNE también resaltó la participación de la ciudadanía durante el proceso electoral. “Millones de peruanos acudieron a votar convencidos de que el sufragio es el instrumento más legítimo para el futuro del país”, indicó, subrayando la igualdad de valor de cada voto emitido en el territorio nacional.

Asimismo, exhortó a los nuevos legisladores a mantener cercanía con la población y priorizar el diálogo en su labor parlamentaria. “La ciudadanía espera una representación activa, que escuche antes de decidir y construya consensos antes de dividir”, manifestó durante la ceremonia.

Los cuatro diputados de Ica iniciarán funciones el 28 de julio de 2026, con la instalación del nuevo Congreso bicameral del Perú. Desde esa fecha, asumirán la responsabilidad de impulsar iniciativas orientadas a atender demandas regionales en infraestructura, seguridad ciudadana y gestión del agua.

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