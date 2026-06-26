El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó ayer la credencial oficial a Rafael Gustavo Yamashiro Oré (63), quien representará a la región Ica en el Senado de la República durante el próximo periodo legislativo.

Congreso Bicameral

Con la entrega de este documento, Yamashiro queda habilitado para asumir funciones como senador a partir del 28 de julio, fecha en la que se instalará oficialmente el nuevo Congreso Bicameral.

Obtuvo el escaño con una votación individual de 10 mil 327 votos correspondiente a la circunscripción de Ica postulando por Fuerza Popular, agrupación política que logró una importante votación en la región y a nivel nacional durante las últimas Elecciones Generales 2026.

La elección de Yamashiro marca su retorno al Parlamento luego de varios años alejado de la actividad legislativa. Fue congresista de la República por el departamento de Ica de 2006 a 2011, regidor de Lima de 2015 a 2018 y dirigente del Partido Popular Cristiano de 2011 a 2016. Su incorporación al Senado se produce en el marco del restablecimiento del sistema bicameral, que contempla la existencia de una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores.

Durante la ceremonia de entrega de credenciales, el JNE acreditó a las autoridades electas que asumirán funciones en el nuevo periodo constitucional. La juramentación de los nuevos senadores está prevista para el próximo 28 de julio, en el inicio oficial del nuevo periodo parlamentario.

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