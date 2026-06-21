El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente el último sábado a las autoridades que representarán a la región Ica en el nuevo Congreso de la República, marcando el cierre del proceso electoral de 2026.

Congreso Bicameral

Según los resultados oficiales, Rafael Gustavo Yamashiro Oré, de Fuerza Popular, fue proclamado senador por Ica tras obtener 10,327 votos. En tanto, los cuatro escaños para la Cámara de Diputados fueron asignados a Mady Verónica Yonz Núñez, de Renovación Popular, con 8,800 votos; Carlos Zegarra Sánchez, de Fuerza Popular, con 8,775 votos; José Yataco Torrealva, del Partido Obras, con 5,762 votos; y Lila Prado Vallejos, del Partido Buen Gobierno, con 4,410 votos.

La proclamación constituye el último paso del proceso electoral y otorga carácter definitivo a los resultados. Tras ello, los representantes electos recibirán las credenciales correspondientes en una ceremonia oficial organizada por el Jurado Nacional de Elecciones, acto que formaliza su condición de autoridades electas para el periodo parlamentario 2026-2031.

Los nuevos legisladores asumirán funciones el próximo 28 de julio de 2026, fecha en la que también se instalará el nuevo Congreso bicameral y jurarán las autoridades elegidas en las recientes elecciones generales. Ese mismo día comenzará oficialmente el ejercicio de sus funciones legislativas y de representación política.

La región Ica contará con representación en el nuevo Congreso bicameral a través de un senador y cuatro diputados. En este modelo, la Cámara de Diputados tiene como función principal la presentación, debate y aprobación inicial de proyectos de ley, además de ejercer control político sobre los actos del Poder Ejecutivo y representar de manera más directa a la población de sus circunscripciones.

Por su parte, el Senado desempeña un rol de segunda revisión legislativa, evaluando y perfeccionando las iniciativas aprobadas por la Cámara de Diputados antes de su aprobación definitiva. Asimismo, los senadores tienen atribuciones relacionadas con la fiscalización de altos funcionarios del Estado, la ratificación de determinadas designaciones y la evaluación de asuntos de interés nacional. En ese contexto, Rafael Yamashiro tendrá la responsabilidad de representar a Ica en la Cámara Alta, mientras que Mady Verónica Yonz, Carlos Zegarra, José Yataco y Lila Prado deberán canalizar desde la Cámara de Diputados las principales demandas de la población iqueña y promover iniciativas orientadas al desarrollo de la región.

Por su parte, algunos de los diputados electos cuentan con experiencia en la actividad política regional y partidaria, mientras que otros asumirán por primera vez un cargo de representación nacional. La expectativa de los iqueños se centra en que puedan canalizar las principales demandas de la región, relacionadas con infraestructura, agua, agricultura, seguridad ciudadana y reactivación económica.

Los resultados también reflejan una distribución plural de fuerzas políticas en la representación iqueña. Fuerza Popular logró obtener dos de los cinco escaños en disputa, mientras que Renovación Popular, Partido Obras y Partido Buen Gobierno consiguieron un representante cada uno, configurando una bancada regional diversa.

Especialistas en temas electorales consideran que la nueva representación tendrá el desafío de coordinar esfuerzos más allá de las diferencias partidarias para impulsar proyectos que beneficien a las cinco provincias de la región. Entre las prioridades figuran la gestión de recursos hídricos, la mejora de los servicios públicos y la ejecución de obras de impacto regional.

Con la proclamación realizada por el JNE, queda definida oficialmente la representación parlamentaria de Ica para los próximos cinco años. Ahora, la atención de la ciudadanía se traslada al desempeño que tendrán los nuevos legisladores una vez instalados en el Congreso, donde deberán convertir las promesas de campaña en iniciativas concretas a favor del desarrollo de la región.

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