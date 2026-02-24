La Red Asistencial Ica de EsSalud informó que desde el martes 24 de febrero se inició el agendamiento de citas médicas para pacientes continuadores con referencia en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza.

Especialidades médicas

El proceso de programación para consultorios externos se realiza de manera presencial en dos turnos: en la mañana de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y en la tarde de 1:00 p. m. a 7:00 p. m. La institución recordó que es indispensable presentar el DNI en físico al momento de gestionar la cita.

De acuerdo con el cronograma difundido, este martes 24 de febrero se inició la programación para las especialidades de neurología, medicina interna, riesgo quirúrgico y cardiología. El miércoles 25 corresponde a endocrinología, neurocirugía, anestesiología (MOPRI) y terapia del dolor, mientras que el jueves 26 se habilitan cupos para traumatología, gastroenterología, geriatría y cirugía plástica.

El viernes 27 se programan atenciones en oftalmología, ginecología, ginecología oncológica y obstetricia de alto riesgo. El sábado 28 será el turno de otorrinolaringología, oncología médica, dermatología y psiquiatría.

El lunes 2 de marzo se continuará con nefrología, densitometría ósea, cirugía general y cirugía oncológica. El martes 3 de marzo se agendarán citas para urología, tomografía, neumología y cirugía de cabeza y cuello, y el miércoles 4 de marzo para reumatología, ecografías, pediatría y neonatología. Finalmente, el jueves 5 de marzo se programarán atenciones en rayos X y odontología.

