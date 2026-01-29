El Hospital IV Augusto Hernández Mendoza inició desde el lunes 26 de enero el proceso de agendamiento de citas médicas para pacientes continuadores con referencia, como parte de la atención regular en consultorios externos.

La Red Asistencial EsSalud Ica informó que este procedimiento se realiza de manera presencial y en doble turno, de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y de 1:00 de la tarde a 7:00 de la noche. Para acceder a la programación, los pacientes deben acudir con su Documento Nacional de Identidad en físico, teniendo en cuenta que la asignación de citas está sujeta a la disponibilidad de cada especialidad.

Consultas externas

Según el cronograma establecido, este jueves 29 de enero se entregan citas para los servicios de otorrinolaringología y urología, mientras que el viernes 30 de enero corresponde a oftalmología, ginecología oncológica y obstetricia de alto riesgo. El sábado 31 de enero se continuará con la programación para cirugía general, cirugía oncológica, ecografías y nefrología, permitiendo a los pacientes acceder a especialidades de alta demanda dentro del establecimiento hospitalario.

El proceso continuará el lunes 2 de febrero con la entrega de citas para tomografía, oncología médica, dermatología y pediatría o neonatología. Para el martes 3 de febrero se ha previsto la programación en reumatología, densitometría ósea, neumología, hematología y cirugía de cabeza y cuello. Finalmente, el miércoles 4 de febrero se asignarán citas para los servicios de rayos X, odontología y psiquiatría, completando así el cronograma correspondiente a este periodo.

De manera paralela, la Red Asistencial EsSalud Ica informó que desde el martes 27 de enero se viene realizando también el agendamiento de citas médicas para consultorios externos de los Centros de Atención Primaria (CAP I y II), así como de los hospitales ubicados en Pisco, Chincha y Marcona. Este proceso se desarrolla a través del servicio telefónico EsSalud en Línea, al número (056) 581060, el cual se encuentra disponible de lunes a domingo, en el horario de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

En ese contexto, se precisó que el jueves 29 de enero corresponde la programación de citas para el Hospital II René Toche Groppo, así como para los establecimientos CAP I Tambo de Mora, CAP II Pueblo Nuevo, CAP II Santa Margarita y CAP Macacona. EsSalud Ica recordó a los asegurados la importancia de respetar las fechas y horarios establecidos para facilitar el acceso ordenado a la atención médica.

