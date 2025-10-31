En el distrito de Salas Guadalupe comenzó la construcción de un moderno local multiuso que beneficiará a los vecinos del centro poblado Villa Rotary Nueva Esperanza. La obra forma parte del plan de inversiones que busca mejorar la infraestructura comunitaria en distintos sectores del distrito.

Mejor calidad de vida

El proyecto, denominado “Creación de los servicios operativos o misionales institucionales en ambientes municipales en el centro poblado Villa Rotary, distrito de Salas”, contempla la edificación de un inmueble de dos niveles, que incluirá cinco aulas, servicios higiénicos, un ambiente de limpieza y una biblioteca.

El alcalde Javier Fernández Matta, junto a su equipo de regidores, encabezó el inicio de los trabajos, destacando que la obra responde a las necesidades básicas de la población. Según precisó, este tipo de infraestructuras permitirá fortalecer la participación vecinal y promover actividades sociales, culturales y educativas.

La construcción del local multiuso busca convertirse en un espacio de encuentro y desarrollo para los habitantes de Villa Rotary Nueva Esperanza, fomentando la organización comunitaria y el acceso a servicios municipales en mejores condiciones.

