Un inspector de tránsito de la provincia de Ica vivió momentos de peligro al ser llevado por un vehículo luego de intentar detenerlo durante un operativo de control municipal.

Riesgo contra su integridad

El incidente ocurrió cuando el trabajador, que labora en la Gerencia de Transporte y es conocido por su chaleco amarillo, subió al capot del automóvil intervenido para impedir que el conductor se diera a la fuga.

Según testigos, el conductor no frenó y trasladó al inspector por más de 20 metros, exponiendo gravemente su vida. La escena generó alarma entre transeúntes y otros trabajadores municipales que presenciaron cómo el fiscalizador intentaba detener el avance del vehículo, mientras luchaba por mantenerse sobre la unidad.

Municipio tomará acciones legales

Ante ello, la Municipalidad Provincial de Ica, emitió un comunicado en defensa del inspector municipal de transporte. Señalando que el vehículo infractor correspondía a un colectivero informal, sin ningún documento, que secuestró y atropelló a Inspector de Transporte, para evitar que su vehículo sea internado en el Depósito Municipal.

“Se produjo un cobarde atentado contra la vida, el cuerpo y la salud, durante un operativo frente a la informalidad del servicio de transporte público. Nuestro compañero de trabajo, Juan Córdova Cavero, Inspector Municipal de Transporte, en cumplimiento de sus funciones, intervino a un conductor en la Av. Grau, 2da cuadra, a quien se le intervino por infracción de llevar sticker en el parabrisas, realizando servicio al transporte público (colectivo), sin permiso de circulación, sin licencia de conducir, no contaba con SOAT, sin revisión técnica y sin Documento Nacional de Identidad. Inmediatamente se le impuso el acta de control, de acuerdo a ley, y se dispuso el internamiento del vehículo al Depósito Municipal. El Inspector Córdova acompañó al infractor, dentro del vehículo; pero, en forma temeraria, el sujeto cambió de ruta y la autoridad edil bajó del vehículo, para hacer cumplir la orden de acuerdo a ley. En estas circunstancias, se produjo el grave atentado, atropello del servidor municipal, cobarde acto que se registró en redes sociales”, se lee en el comunicado.

En tal sentido, la Municipalidad de Ica, expresó lo siguiente:

-Expresar el respaldo, solidaridad y apoyo legal al servidor edil, Juan Córdova Cavero, Inspector Municipal de Transporte, quien arriesga su vida, todos los días, enfrentando a una serie de sujetos que dicen ser conductores, cuando son personas, que no cuentan con ninguna documentación, demostrando su desprecio por la ley y por la vida de sus pasajeros.

-Reafirmar el compromiso de la actual gestión municipal, de hacer respetar las ordenanzas municipales y las leyes vigentes. El acto administrativo de imponer sanciones, ante faltas y delitos, no es abuso de autoridad, es hacer respetar y hacer cumplir la ley. Sin embargo, cada día se incrementan estos atentados por parte de malos conductores, que no les importa herir y matar a cientos de pasajeros, y a cientos de Inspectores Municipales de Transportes y Policías de Tránsito; a nivel nacional, como lo muestran las redes sociales, con videos en vivo, cada minuto.

“Finalmente, exhortamos a la Policía Nacional del Perú, agilizar los procedimientos para sancionar ejemplarmente al conductor del vehículo de placa U1E-162, marca Kia Río, color azul, vehículo que se encuentra detenido en la Comisaría PNP del distrito de Ica; cuando debería estar internado en el Depósito Municipal Vehicular de Ica. Sin embargo, el agresor y la víctima, nuestro compañero de trabajo, Juan Córdova; han sido citados para el día de mañana. Los abogados de la MPI están abocados a defender a nuestro compañero Inspector Municipal”, finaliza el comunicado de la MPI.

