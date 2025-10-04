Un operativo de fiscalización realizado por la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Ica terminó en un episodio de violencia la mañana del viernes, cuando un car wash ubicado en la avenida J.J. Elías, en pleno centro de la ciudad, fue intervenido por funcionar sin la documentación correspondiente.

Intervención en local

El subgerente de Desarrollo Económico, Jorge Angulo, detalló que el operativo respondió a reiteradas quejas de vecinos, quienes habían denunciado que este negocio operaba en la informalidad desde hace meses. “No es la primera vez que se interviene este local, ya se les exhortó a regularizar, pero no han mostrado interés en cumplir la normativa. Nuestro deber es hacer respetar el orden en la ciudad”, sostuvo el funcionario.

Durante la diligencia, la situación se tornó tensa cuando uno de los individuos presentes en el lugar habría exhibido un arma de fuego para intimidar al personal de fiscalización. Según Angulo, el sujeto incluso intentó arrebatar documentos y obstaculizar el procedimiento sancionador. “No podemos permitir que se use la violencia para encubrir la falta de licencia. Existen pruebas fotográficas que evidencian lo ocurrido”, añadió el subgerente.

Pese a la gravedad del incidente, los inspectores lograron culminar con la notificación de la sanción al establecimiento. Asimismo, se informó que la comuna provincial trasladó el caso a la Policía Nacional del Perú, con el fin de que se investigue el presunto delito de intimidación con arma de fuego. Sin embargo, se cuestionó la falta de apoyo inmediato de la Policía durante la intervención, pues los agentes no acudieron cuando fueron solicitados por el equipo municipal.

Desde la otra parte, el abogado del negocio intervenido, Alfredo Martín Jiménez Gutiérrez, rechazó las acusaciones de agresión y afirmó que se trata de un procedimiento administrativo que debe resolverse en el marco de la formalidad. “El local se encuentra en proceso de regularización. No se puede exagerar señalando la presencia de armas sin pruebas contundentes. Nosotros entregaremos las grabaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos”, expresó el defensor, acusando a la municipalidad de actuar con exceso de autoridad.

Ahora, la municipalidad insiste en que continuará con las acciones legales, mientras que los representantes del car wash aseguran que entregarán sus descargos y presentarán pruebas para desestimar lo ocurrido.

VIDEO RECOMENDADO