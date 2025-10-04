La Municipalidad Provincial de Ica anunció la apertura de nuevos talleres técnico-productivos gratuitos, dirigidos a personas interesadas en iniciar o fortalecer pequeños negocios, especialmente con miras a las próximas festividades navideñas.

Capacitación para emprender

La iniciativa es coordinada entre la comuna provincial y el CETPRO Julio C. Tello, con el apoyo de la Subgerencia de Desarrollo Económico, Promoción Empresarial y Fiscalización, a cargo del Lic. Jorge Luis Angulo Olano.

Entre los talleres confirmados figuran cursos de panadería básica y de elaboración de adornos y muñecos navideños. Según la comuna, se espera beneficiar a al menos 30 personas en panadería y entre 15 a 20 en el taller de adornos, dependiendo del espacio e insumos disponibles.

“Estamos satisfechos porque ya ha llegado más implementación logística, como hornos y materiales necesarios. Los alumnos contarán con todo lo que necesitan: insumos, herramientas y acompañamiento técnico. La idea es que salgan listos para producir y vender”, explicó el subgerente Jorge Angulo.

La convocatoria oficial se realizará este 6 de octubre, y estará abierta a ciudadanos mayores de edad interesados en aprender oficios con alta demanda estacional. Los talleres serán totalmente gratuitos, como parte de una estrategia municipal para fomentar la economía familiar y reducir las barreras de acceso a la capacitación técnica.

