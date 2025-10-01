En una rápida y efectiva operación, la Región Policial Ica logró la captura y desarticulación de la peligrosa banda criminal denominada “Los Huérfanos de Colombia”, quienes cayeron con decenas de productos robados.

Banda caída

La intervención se llevó a cabo la noche del 28 de setiembre, alrededor de las 9:00 de la noche, tras un trabajo conjunto entre la DIVOPUS Ica y la Comisaría de Ica.

El operativo se desarrolló en el Hipermercado Metro Mega Plaza, donde fueron detenidos dos ciudadanos de nacionalidad colombiana: Sebastián García García de 26 años y Juan Felipe Benites Ruárez (24), quienes habrían venido operando en la provincia cometiendo diversos delitos patrimoniales.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los extranjeros estarían involucrados en el delito de hurto agravado, lo que venía afectando la seguridad y tranquilidad de los vecinos de Ica. Se les hallaron productos alimenticios y otros.

Tras su captura, ambos sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscal de Turno de la 1FPPC de Ica, Dra. Mercedes Ramos Ramos, y trasladados al Módulo de Flagrancia, donde se vienen desarrollando las diligencias de ley para determinar sus responsabilidades y sanciones correspondientes.

