La Dirección de Policía Fiscal ejecutó un operativo, donde detectó un policlínico que funcionaba con ambientes inadecuados, además de una farmacia que vendía medicamentos vencidos y adulterados y un local con licencia para oficinas administrativas, que operaba como un centro de salud.

Acto de fiscalización

El operativo en conjunto con la Dirección Regional de Salud de Ica y el Municipio de Ica, se efectuó de manera simultánea en la calle Tumbes, prolongación Ayabaca y la avenida Ayabaca, en esta última los agentes policiales ingresaron al policlínico “Dr. Luis Quito”, donde se evidenció que el ambiente no tenía la categoría para brindar las especialidades médicas.

“Hemos detectado que a consecuencia del incremento del dengue hay algunas clínicas particulares que no están adoptando los protocolos debidos y ello ocasiona que muchas personas lleguen en un estado ya desahuciado y hasta el fallecimiento y recién cuando están muy graves los llevan a los establecimientos de salud del Estado. En esta clínica se ha podido observar que no cuenta con la categoría correspondiente para funcionar como tal, ha pedido una prórroga, la cual ha sido vencida. Asimismo hay ambientes que están en un estado que no corresponde a establecimientos de salud”, declaró el coronel PNP, Carlos Aguilar.

Se informó que alrededor de 20 policias fiscales y efectivos especializados ejecutaron el operativo, que también logró ingresar al consultorio médico “Vida y Salud” en prolongación Ayabaca 1192, en la farmacia de esta sede se detectaron más de una decena de medicinas vencidas y otras adulteradas, por ello se procedió a sancionar al local, donde también se ofrecían servicios médicos de cardiología, neumología, neurología, traumatología y otros.

En tanto otra sede del policlínico “Dr. Luis Quito” en prolongación Ayabaca fue clausurada y multada con 2 mil 475 soles, ya que el establecimiento tenía licencia municipal para oficinas administrativas, sin embargo, operaba como un centro de salud, donde se hacían análisis de sangre, y se ofrecían tomografías, ecografías, Rayos x y otros.

“Este local tiene licencia para oficina administrativa y desarrolla actividades de atención como un centro de salud y por el cambio de giro no autorizado haremos la clausura temporal de entre 20 a 30 días y la sanción pecuniaria del 50% de la UIT. Hemos observado que hacían análisis clínicos aparentemente exámenes de sangre para pruebas COVID-19″, dijo el subgerente de Desarrollo Económico del municipio de Ica, Jose Mendoza Corzo.

VIDEO RECOMENDADO