Un joven identificado como Fredy Obregón Belito Moscoso, de 28 años, natural de Angaraes, región Huancavelica, perdió la vida tras ser atropellado por un camión en la carretera Panamericana Sur, en el sector de Villacurí. El accidente ocurrió la madrugada de este domingo, aproximadamente a las 5:45 de la madrugada, a la altura del grifo GO, en las inmediaciones del antiguo peaje en el distrito de Salas.

Accidente mortal

De acuerdo con la información policial preliminar, el hecho se registró cuando el vehículo pesado se desplazaba en sentido de sur a norte. La alerta sobre una persona tendida en la berma de la carretera movilizó a efectivos de la Comisaría de Villacurí y de la Policía de Carreteras, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las primeras diligencias.

Hasta la zona también llegó una ambulancia de COVIPERÚ, cuyo personal médico, a cargo de la doctora Liliana Ruth Fernández Enciso, confirmó el fallecimiento del joven. Inicialmente, la víctima fue registrada como NN, debido a que su identidad no había sido establecida en el lugar; posteriormente, el Ministerio Público confirmó que se trataba de Fredy Obregón Belito Moscoso, de 28 años.

Según los datos preliminares, la unidad involucrada sería un camión de categoría N3, marca Foton, de color blanco y placa de rodaje CMZ-751, que trasladaba un remolque de categoría O4, marca Metal Global, de colores verde y blanco, con placa VIL-994. El conductor fue identificado como José Fasabi, quien, de acuerdo con la información difundida, permanece detenido en la Comisaría de Villacurí mientras continúan las investigaciones.

Durante las primeras diligencias, los agentes encontraron el cuerpo de la víctima en posición de cúbito ventral. Entre los detalles reportados sobre el joven se indicó que llevaba un brazalete de discoteca.

El caso fue comunicado al fiscal Javier Tipismana Jayo, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, quien tomó conocimiento de los hechos para las actuaciones correspondientes. La Policía Nacional y el Ministerio Público deberán esclarecer cómo se produjo el atropello, determinar las circunstancias del accidente y establecer las eventuales responsabilidades, conforme avance la investigación.

La muerte del joven huancavelicano vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan los peatones en la carretera Panamericana Sur, especialmente en sectores de tránsito vehicular intenso.

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