Lo que parecía una madrugada más en la Panamericana Sur terminó convertido en una escena de dolor. José Alexander Cahua Rojas, de 30 años, falleció luego de que el vehículo que conducía impactara violentamente contra la parte trasera de una grúa estacionada en la vía auxiliar, a espaldas del cementerio general de Saraja. La fuerza del choque lo dejó atrapado dentro de la unidad, sin posibilidad de escapar.

Choque mortal

El accidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la mañana del martes, en la avenida Fernando León de Vivero. De acuerdo con las primeras versiones, la grúa de placa BSM-836 permanecía detenida en el carril oeste con el motor y la circulina encendidos, cuando fue alcanzada por una camioneta Toyota Yaris Cross de placa CWA-492 que colisionó contra la plataforma posterior del vehículo pesado.

El conductor de la grúa, Jonathan Mayuri Briceño, de 33 años, relató a las autoridades que sintió un fuerte golpe proveniente de la parte trasera de su unidad. Al descender para verificar lo ocurrido, encontró el vehículo incrustado y al conductor gravemente atrapado dentro de la cabina, en una escena marcada por la desesperación.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y personal de rescate de la Compañía de Bomberos 171. El bombero Paolo Cajo Medina confirmó que el ocupante del automóvil ya no presentaba signos vitales, por lo que solo se procedió a asegurar la zona mientras llegaban las autoridades competentes para las diligencias de ley.

Fuentes preliminares indicaron que la víctima habría estado participando en una reunión familiar y presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas antes del siniestro. Asimismo, no se descarta que el exceso de velocidad haya sido un factor determinante en el choque, extremo que será esclarecido por las investigaciones oficiales.

La fiscal adjunta provincial Luisana Orfelinda Pérez Cubas, junto al médico legista Yanina Pariona Portugal, se constituyeron en el lugar para realizar el levantamiento del cadáver y recopilar evidencias. Paralelamente, la Policía inició las pericias técnicas para establecer con precisión cómo se produjo el accidente y definir eventuales responsabilidades.

El fallecido, natural de Santiago de Chocorvos, deja en la orfandad a una menor de edad, mientras una nueva pérdida enluta las carreteras de la región.

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