En un avance significativo en materia de seguridad ciudadana, los dirigentes del sector Tres Marías, encabezados por Carlos Castillón, han impulsado la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del asentamiento.

Por la seguridad

Estas cámaras serán colocadas en tres accesos clave: la prolongación México, la prolongación Río de Janeiro y en el núcleo del propio asentamiento humano. Su objetivo es disuadir actos delictivos y mejorar la respuesta ante emergencias o incidentes.

Las imágenes serán enviadas a una central de monitoreo local, conectada directamente con la central C5 de la provincia de Ica. Esta interconexión permitirá una reacción más rápida y coordinada frente a situaciones de riesgo.

El impulsor del proyecto, Carlos Castillón, destaca el compromiso de los vecinos: “Se trata de responder a una necesidad real, vivida por todos. Queremos un barrio más seguro, sin trámites ni complicaciones”, dijo.

