La región Ica se posicionó como la líder nacional en empleo formal al alcanzar una tasa de 45,9 %, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) correspondientes al período móvil comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026.

Fomenta la empleabilidad

El informe detalla que Ica superó a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, que registraron una tasa de 45,7 %, así como a la región Moquegua, que alcanzó 45,5%. Con estos resultados, la región se convierte en el principal referente del país en materia de formalización laboral.

Las autoridades atribuyen este resultado al trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y los trabajadores, además de las estrategias implementadas por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica para fomentar la empleabilidad y el acceso a puestos de trabajo formales.

Entre las acciones desarrolladas destacan los servicios gratuitos brindados a través del Centro de Empleo y las Oficinas Zonales de Trabajo, orientados a facilitar la inserción laboral y fortalecer la formalización del empleo.

Las iniciativas incluyen programas como la bolsa de trabajo, la emisión del Certificado Único Laboral (CUL), asesoría para la búsqueda de empleo, orientación vocacional, capacitación para mejorar la empleabilidad y certificación de competencias laborales.

Según la entidad regional, estas herramientas han permitido acercar mayores oportunidades de empleo formal a miles de ciudadanos, contribuyendo a mejorar las condiciones laborales en la región.

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