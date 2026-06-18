Desde los campos de Ica, nace una fruta de alta demanda: la mandarina. Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), durante 2025 Ica concentró el 28% de la producción nacional de mandarina, posicionándose como la segunda región productora del país, después de Lima (54%). El cultivo se desarrolla en toda la región, con una mayor concentración en las provincias de Chincha, Ica y Pisco.

Cadena agroexportadora

El liderazgo de Ica en la producción de mandarina también se refleja en el comercio exterior. Durante 2025, la región concentró el 39% de las exportaciones peruanas de este fruto, ubicándose solo detrás de Lima (57%) y reafirmándose como importante centro de exportación de mandarinas tangerinas y satsumas.

Los principales mercados de destino fueron Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. De acuerdo con PromPerú, ese mismo año, el Perú exportó más de 27 mil toneladas de mandarina valorizadas en más de 28 millones de dólares, un volumen 64% mayor al registrado en 2024.

“El desempeño de la mandarina refleja el papel estratégico que tiene Ica en la agricultura peruana y su capacidad para posicionarse en mercados internacionales. Este dinamismo abre oportunidades para impulsar la inversión, mejorar la productividad y generar mayor valor agregado a lo largo de la cadena agroexportadora. Además, puede traducirse en más empleo y en un mayor desarrollo para las familias y familias vinculadas al sector”, explicó Gabriela Espinar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

Entre los atributos más valorados por los compradores internacionales destaca la ausencia de pepitas, una característica que mejora la experiencia de consumo y aumenta el atractivo comercial de la fruta. A ello se suman su sabor dulce y refrescante, cualidades que son perfectas para ser consumida como fruta fresca, jugos, postres y mermeladas.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda incluir cítricos, como la mandarina, en la dieta diaria. Estas frutas son ricas en vitamina C, fundamental para evitar gripes y resfriados, y cuentan con propiedades antioxidantes que combaten el envejecimiento celular. Como resultado, la demanda de esta fruta continúa creciendo dentro y fuera del país, convirtiendo a este cultivo en un importante motor económico.

“El desempeño de la mandarina evidencia el esfuerzo de los productores y muestra cómo la agroexportación puede fortalecer el posicionamiento de la región en el comercio exterior. Cuando un cultivo logra consolidarse en mercados internacionales, genera un efecto que va más allá del campo, ya que dinamiza actividades vinculadas al transporte, el empaque, el almacenamiento y otros servicios asociados a la cadena productiva. Mantener este dinamismo requiere seguir impulsando inversiones que permitan a Ica ampliar las oportunidades de desarrollo”, concluyó la economista de REDES.

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