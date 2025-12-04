En una ceremonia realizada en las instalaciones del Gobierno Regional de Ica, Liliam Johana Saldaña Castillón asumió oficialmente el cargo de consejera regional, en reemplazo del consejero Washington Sotelo Luna, quien fue designado para ocupar el puesto de Vicegobernador Regional.

Autoridad regional

La juramentación de Saldaña Castillón permitirá completar el periodo vigente hasta el año 2026, asegurando la continuidad del trabajo del Consejo Regional de Ica. La ceremonia contó con la presencia de autoridades regionales, funcionarios del Gobierno Regional y representantes de la sociedad civil.

Durante el acto protocolar, la nueva consejera destacó la responsabilidad que asume y su compromiso con la población. Con su ingreso, Saldaña Castillón se comprometió a participar activamente en la evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión pública.

