La caída de lodo y piedras mantiene bloqueada la vía que conecta el centro poblado de San José de Curis, con el sector de Yuco, en el distrito de Yauca del Rosario. La emergencia ha dejado aisladas a varias familias, entre ellas niños y adultos mayores que, según reportan los propios vecinos, carecen de víveres.

Sin alimentos

Los pobladores solicitaron la intervención urgente de las autoridades, ante el riesgo de que la situación se agrave si continúan las lluvias en la zona.

De acuerdo con información difundida por la Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario, en los últimos días se ha registrado la presencia de huaicos por el margen derecho del distrito, afectando sectores como Molletambo, Huarangal, Tingue y anexos. Asimismo, se reportan lluvias en Pampahuasi, lo que incrementa la probabilidad de nuevos deslizamientos.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a conductores y moradores a evitar transitar por zonas consideradas de riesgo y a tomar las medidas de precaución necesarias para resguardar su integridad y la de sus familias.

