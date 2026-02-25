El distrito de Los Aquijes, en la provincia de Ica, vivió una jornada de duelo durante el velorio y sepelio del alcalde Edward Amoroto Ramos, cuyo fallecimiento generó expresiones de pesar tanto en el ámbito familiar como en el político. Autoridades, dirigentes y vecinos participaron en las ceremonias realizadas ayer, marcadas por homenajes públicos y llamados a la continuidad de su legado.

Múltiples homenajes

El cortejo fúnebre partió desde su vivienda en el centro poblado Los Piscontes. Entre aplausos y muestras de respeto, el féretro fue acompañado por familiares y ciudadanos hasta la Municipalidad Distrital de Los Aquijes. Posteriormente, se celebró una misa de cuerpo presente en la parroquia “Virgen del Tránsito”. En horas de la tarde, los restos fueron trasladados al cementerio Parque del Recuerdo, en el distrito de Subtanjalla, donde recibió sepultura.

“El 31 de enero intentaron asesinar a mi padre, pasaron más de 20 días y partió. Mi padre siempre pensó en Los Aquijes, no quería ser alcalde para lucir una medalla sino para servir al pueblo, a mí cuantas veces me hablaste que tengo que apoyar a mis hermanos y así lo voy a hacer y también unirnos nosotros para exigir justicia. (…) Los culpables son los que pagaron para matar a mi padre, los culpables son los que le dispararon y si los médicos son tan irresponsables, que caiga todo el peso de la ley”, dijo su hijo Stephano Amoroto.

Uno de los momentos más conmovedores fue el mensaje de su otro hijo, Gareth Amoroto, quien destacó la dimensión humana de su padre y asumió públicamente un compromiso familiar. “Siempre vas a estar en mi corazón viejito. Me voy a encargar de mis hermanas, que no les falte nada”, expresó.

En su intervención, también hizo referencia al futuro político de la familia. “El legado quedará en mi hermano Stephano. Yo sé que él hará lo que no pudo terminar mi padre. Sé la capacidad que tiene y espero que el pueblo de Los Aquijes confíe en él, porque es una gran persona”, afirmó.

Durante la ceremonia, el alcalde de La Tinguiña, Juan Vargas, tomó la palabra y se dirigió directamente al hijo del fallecido burgomaestre. “Tú, joven, tienes que continuar el legado de tu padre. El pueblo te respaldará. Este hombre se fue trabajando por su pueblo, dejando obras”, sostuvo. Además, anunció que la Municipalidad de La Tinguiña lo declarará “héroe de la democracia”.

A lo largo de la jornada, diversas autoridades coincidieron en señalar que Amoroto Ramos se mantuvo activo en sus funciones hasta el final, impulsando proyectos en favor del distrito. Vecinos que asistieron al velatorio destacaron su cercanía y disposición al diálogo.

