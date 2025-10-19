Lo que comenzó como una jornada común de trabajo terminó en tragedia. Un maestro albañil perdió la vida de manera repentina mientras cumplía sus labores en una obra de construcción en la ciudad de Ica.

Tragedia en la zona

El fatídico hecho ocurrió la tarde del viernes 17 de octubre, en la Institución Educativa N.º 040 Virgen del Carmen, ubicada en la urbanización Las Mercedes, donde se ejecuta un proyecto de mejoramiento del servicio educativo.

El trabajador fue identificado como José Alfredo Matta Anchante, de 53 años, natural del distrito de Salas Guadalupe. Según los primeros reportes, el albañil se encontraba en la tercera planta de la edificación cuando sufrió un repentino desvanecimiento, aparentemente a causa de un infarto, lo que ocasionó su caída al primer piso.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para iniciar las diligencias de ley. El teniente PNP Richard Pérez Ramos remitió el oficio N.° 6052-2025 al Instituto de Medicina Legal de Ica, solicitando el internamiento del cuerpo y la intervención del Ministerio Público, que posteriormente inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El cuerpo de José Alfredo Matta Anchante fue trasladado a la morgue central de Ica para la necropsia de ley. Familiares y compañeros de trabajo llegaron al lugar visiblemente afectados por la pérdida de un hombre conocido por su dedicación y compromiso.

VIDEO RECOMENDADO