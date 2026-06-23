Un total de 137 mil 671 ciudadanos de la región Ica no acudieron a votar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el pasado 7 de junio, según el reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras el procesamiento del 100 % de las actas electorales.

Ausentismo electoral

La entidad informó que fueron contabilizadas las 2.443 actas electorales correspondientes a toda la región, sin que quedaran documentos pendientes de revisión o envío al Jurado Electoral Especial. La actualización de resultados fue emitida el 22 de junio.

De acuerdo con la ONPE, 713 mil 997 ciudadanos estaban habilitados para sufragar en la región. De ellos, 576 mil 326 participaron en la jornada electoral, lo que representa una asistencia del 80,72 %. En contraste, el ausentismo alcanzó el 19,28 % del padrón electoral regional.

La provincia de Ica concentró la mayor cantidad de electores ausentes, con 63 mil 809 personas que no emitieron su voto. Le siguió Chincha, donde se registraron 32 mil 682 ausencias, mientras que en Pisco dejaron de sufragar 23 mil 199 ciudadanos.

En la provincia de Nasca, más de 15 mil electores no acudieron a las urnas, mientras que en Palpa se reportaron 2.966 ciudadanos ausentes.

Concluido el proceso de cómputo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que los ciudadanos que no participaron en la jornada electoral deberán cumplir con el pago de las multas establecidas por la legislación vigente.

Según la normativa electoral, la sanción económica por no votar asciende a S/ 110 para quienes residen en distritos clasificados como no pobres. En los distritos considerados pobres, la multa es de S/ 55, mientras que para los ciudadanos de zonas de extrema pobreza el monto se reduce a S/ 27,50.

EL DATO: En la primera vuelta del 12 de abril, la ONPE confirmó que 130 mil 779 ciudadanos de la región Ica no participaron en las Elecciones Generales 2026.

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