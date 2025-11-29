La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, entre el domingo 23 y el miércoles 27 de noviembre, 17 783 ciudadanos de la región Ica, seleccionaron sus tres opciones de locales de votación a través de la plataforma digital https://eligetulocal.onpe.gob.pe/ con miras a las Elecciones Generales 2026.

Selección de locales

El sistema se encuentra habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana y se puede acceder en tres idiomas: español, quechua y aymara.

La plataforma permite a los ciudadanos, que se encuentran en territorio nacional, seleccionar hasta tres opciones de locales de votación dentro del distrito que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI) hasta el día del cierre del padrón electoral (14 de octubre de 2025).

La selección de locales se puede realizar de dos formas:

1) Vía versión web para computadoras de escritorio: el método de verificación de la identidad del usuario se realizará respondiendo tres (3) preguntas personales.

2) Vía versión web móvil: para verificar su identidad, el ciudadano debe escoger una de las dos modalidades disponibles: respondiendo tres (3) preguntas personales y tomando una foto de su DNI o mediante reconocimiento facial para evitar suplantaciones de identidad.

Tras verificar la identidad, los ciudadanos deberán colocar su correo electrónico y número de celular. En caso una persona presente algún tipo de discapacidad, lo puede consignar, a fin de que se le brinde atención preferente en el local de votación que se le asigne.

El elector recibirá un correo electrónico con un mensaje de la ONPE para confirmar la dirección de correo. Es importante hacerlo para poder continuar con el procedimiento.

Luego de la confirmación, la persona podrá hacer la elección de sus tres (3) opciones de locales de votación de acuerdo al orden de su preferencia. Después de elegir los tres recintos, el sistema le preguntará al ciudadano si ya culminó con su selección. Seguidamente aparecerá un mensaje para que el usuario guarde sus opciones o pueda regresar y hacer modificaciones. Al culminar, el usuario recibirá un correo con información sobre los tres lugares seleccionados.

Es importante precisar que, tras el primer registro, los ciudadanos tendrán dos oportunidades para modificar su elección. En el mes de marzo de 2026, el elector podrá conocer el lugar que se le asignará para los comicios.

La plataforma estará disponible hasta el próximo domingo 14 de diciembre. De esta manera, los peruanos tendrán la posibilidad de votar más cerca de su domicilio el día de los comicios (12 de abril de 2026).

Cabe precisar que, en esta oportunidad, el sistema cuenta con mayores medidas de seguridad para evitar suplantaciones y, por tanto, nadie podrá elegir un local por otro ciudadano. Además, el registro de los datos personales es seguro y confidencial, ya que se realiza de forma individual y está protegido por la Ley N.º 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS y sus correspondientes modificatorias.

En cada proceso electoral es necesario que todos los peruanos realicen una nueva selección de tres locales de votación, puesto que estos pueden variar respecto a elecciones anteriores. En caso de no hacerlo, la ONPE les asignará un local de acuerdo a la disponibilidad de los mismos.

Entre las regiones con mayor número de registro: Los departamentos con el mayor número de electores que escogieron sus locales de votación son Lima (651 271), Callao (64 211), Arequipa (51 904), La Libertad (44 998) y Piura (43 324).

