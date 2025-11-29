El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que los partidos políticos podrán completar la presentación de sus listas de candidatos hasta el mediodía del 24 de diciembre, siempre que al cierre del plazo regular -el 23 de diciembre- ya estén conectados al sistema “DeclaraMás” o dentro de las oficinas del organismo electoral.

Esta ampliación busca asegurar que las organizaciones cumplan con los requisitos sin quedar fuera del proceso por razones operativas.

Roberto Burneo explicó que “DeclaraMás” será el canal oficial para el registro de candidaturas y permitirá conocer desde el 15 de diciembre cuántas listas se prevé presentar, aunque el conteo oficial se basará únicamente en lo ingresado en el sistema.

Para facilitar el proceso, el JNE habilitará locales en las 26 circunscripciones del país con atención continua durante 24 horas, más un margen adicional de 12 horas.

El titular del JNE remarcó que no existe justificación para que alguna organización quede fuera del proceso electoral , ya que se han implementado mecanismos de acceso nacional y permanente al sistema “DeclaraMás”.

60 años trabajando por democracias inclusivas.



En Perú, trabajamos junto al @JNE_Peru para garantizar la participación inclusiva y democrática de todas las personas. Agradecemos a @robertoburneob , presidente del JNE, por sus saludos en nuestro 60 aniversario. #PNUD60 pic.twitter.com/Vp2h8EvFHD — PNUD Perú (@PNUDperu) November 27, 2025