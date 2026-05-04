La Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica, a través del programa COREPAM, inauguró dos talleres de alfabetización dirigidos a adultos mayores en los distritos de Los Aquijes y Tate, como parte de las acciones orientadas a reducir el analfabetismo en la región.

Educación inclusiva

La actividad se desarrolló en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Ica y las municipalidades locales, permitiendo la implementación de estos espacios de aprendizaje que buscan brindar una nueva oportunidad educativa a personas que no culminaron sus estudios básicos.

En total, más de 40 adultos mayores participarán en ambos talleres, donde retomarán procesos de enseñanza básica con el objetivo de fortalecer sus habilidades de lectura y escritura. Según se informó, los participantes que culminen satisfactoriamente el programa podrán acceder a un certificado de estudios emitido por la DREI.

Las autoridades regionales destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que no solo promueven la inclusión educativa, sino también el desarrollo personal y la integración social de los adultos mayores, quienes muchas veces no tuvieron acceso a la educación en su momento.

Asimismo, se indicó que aún se mantienen abiertas las inscripciones para quienes deseen formar parte de estos talleres. Los interesados pueden acercarse a las oficinas de sus respectivas municipalidades, donde recibirán información y orientación sobre el proceso de inscripción.

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