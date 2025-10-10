La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica (DRTC) informó que más de 400 postulantes participaron durante el mes de septiembre en los exámenes de conocimiento requeridos para la obtención de licencias de conducir de clase “A”, como parte de un proceso que busca consolidar la transparencia y el orden en las evaluaciones.

Orientación a postulantes

Según la entidad, las pruebas se desarrollaron en un entorno bajo estricta supervisión, en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El objetivo: garantizar que el proceso de obtención de licencias se base exclusivamente en el mérito y el cumplimiento de requisitos técnicos.

Durante las jornadas, los postulantes fueron evaluados en contenidos vinculados a normas de tránsito, señales viales, seguridad vial y procedimientos administrativos relacionados a la conducción. El proceso se llevó a cabo de forma progresiva, sin reportes de incidencias ni irregularidades.

Además, personal técnico y administrativo estuvo presente para garantizar la correcta aplicación del examen y brindar orientación a los postulantes.

Desde la Dirección Regional indicaron que continuarán reforzando los mecanismos de control y vigilancia para evitar cualquier intento de suplantación, corrupción o filtración de respuestas.

