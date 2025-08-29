Cientos de atenciones médicas se realizaron durante una jornada de salud integral dirigida a estudiantes de la institución educativa inicial Zoila Rosa Ruiz Berrocal, en el distrito de Coracora, provincia de Parinacochas (Ayacucho). La campaña fue organizada por el Centro de Atención Primaria (CAP) Coracora, perteneciente a la Red Asistencial Ica de EsSalud.

Atención profesional

Durante la jornada, los menores accedieron a evaluaciones médicas generales, controles de crecimiento y desarrollo, atención odontológica y orientación nutricional. También se ofrecieron servicios en obstetricia y enfermería, enfocados en el bienestar integral de los niños.

Además de las atenciones clínicas, se desarrollaron charlas educativas sobre hábitos alimenticios y cuidado de la salud, dirigidas tanto a los escolares como a sus padres y docentes. Las sesiones buscaban reforzar prácticas saludables en el entorno familiar y escolar.

Las actividades apuntaron a facilitar el acceso a servicios médicos en zonas alejadas, donde la atención especializada suele ser limitada. La campaña también tuvo como objetivo detectar de manera temprana posibles problemas de salud que puedan afectar el desarrollo infantil.

