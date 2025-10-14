La Región Policial Ica presentó oficialmente el Plan de Seguridad que se implementará con motivo de las festividades religiosas en honor al Cristo Crucificado Señor de Luren, cuyo recorrido procesional se realizará los días 20, 21 y 26 de octubre. El operativo contempla un amplio despliegue de personal y logística para garantizar la seguridad de miles de fieles que se espera lleguen desde distintas partes del país y del extranjero.

Control de tránsito

El plan de seguridad, fue presentado por el General PNP Leiby Antonio Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, quien informó que más de 500 efectivos policiales de distintas especialidades estarán desplegados durante los días centrales de la festividad. El operativo incluye personal de Tránsito, Radiopatrulla, la Unidad de Servicios Especiales (USE), efectivos de inteligencia (Terna), así como agentes de Investigación Criminal.

“Estamos presentando el dispositivo de servicio que se está implementando para la seguridad de todos los fieles que participarán en esta fiesta religiosa. El 20, 21 y 26 de octubre se realizarán los recorridos procesionales, para los cuales ya se están planificando los desvíos vehiculares con la debida anticipación”, señaló el general Huamán Daza.

La autoridad policial aseguró que toda la ruta procesional estará custodiada por efectivos uniformados y de civil. Además, se contará con más de 20 vehículos entre patrulleros y motocicletas, distribuidos estratégicamente a lo largo del recorrido del Señor de Luren.

“Trabajamos en base a un planeamiento operativo, con mapas estratégicos y presencia permanente en las inmediaciones de la iglesia. Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad: estarán seguros”, agregó.

En representación del alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes Roque, la Dra. Patricia Codarlupo, gerente de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Ica, participó en la ceremonia y expresó su respaldo al plan de seguridad.

También estuvieron presentes la Dra. Andrea Huamán Campoverde, subprefecta provincial de Ica, y el padre Francisco Chacón, párroco de la Parroquia Santiago de Luren, quienes destacaron la importancia de preservar el carácter religioso y ordenado de esta tradicional manifestación de fe, considerada una de las más importantes del sur del país.

Prevención del delito

Durante la presentación, se explicó que el dispositivo no solo se enfocará en la seguridad física de los asistentes, sino también en la prevención de delitos, control del tránsito, vigilancia de zonas vulnerables y atención a emergencias. Las rutas serán monitoreadas constantemente, y se realizarán patrullajes móviles y a pie.

La festividad del Señor de Luren moviliza cada año a miles de fieles que acompañan al Cristo Crucificado en su recorrido procesional por las principales calles de la ciudad, en una tradición que mezcla fe, cultura y fervor popular.

