Un trágico accidente de tránsito enluta a toda una familia en el asentamiento humano La Tierra Prometida, donde un menor de 4 años perdió la vida en circunstancias que aún son materia de investigación. El hecho se registró la tarde del viernes 20 de marzo en la carretera a Carhuaz, a la altura del kilómetro 7.2, ante la sorpresa de vecinos, quienes no creían lo ocurrido.

Tragedia en la zona

De acuerdo con información preliminar, el menor Adrián Jhasiel Arturo Choque Gutiérrez, se encontraba jugando aparentemente a dirigir el camión cuando, por circunstancias que aún son materia de investigación, terminó siendo alcanzado por la unidad pesada que transitaba por la vía.

El vehículo involucrado sería un camión que transportaba ladrillos, de placa WP-4325, conducido por Edgar Antony Araujo Huarcaya, de 49 años, natural del distrito de Los Aquijes. Según las primeras versiones recogidas en el lugar, el conductor no habría logrado reaccionar a tiempo, lo que derivó en el fatal desenlace que hoy es investigado por las autoridades.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la tarde, en un momento en que la zona presentaba tránsito regular de vehículos pesados. Algunos vecinos señalaron que el menor se encontraba en una situación de vulnerabilidad, lo que habría facilitado el accidente. No obstante, serán las diligencias policiales las que determinen con exactitud cómo se produjeron los hechos.

Tras el accidente, moradores del sector dieron aviso inmediato a las autoridades, quienes llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. La escena fue resguardada por efectivos de la Policía Nacional del Perú, mientras se recababan testimonios y evidencias que permitan reconstruir lo sucedido.

Por disposición de la fiscal de turno, Isabel Villamares Matta, se procedió al levantamiento del cuerpo del menor, que fue trasladado a la morgue para las necropsias de ley. Asimismo, el conductor del camión quedó a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones y esclarecer su grado de responsabilidad en este lamentable hecho.

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